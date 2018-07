Flores à mesa, mas para comer

O PhD em Botânica, Gil Felippe, participa do Espaço Gourmet – cozinhando com palavras, amanhã, 21 de agosto, sábado, às 17 horas. Durante a mesa Botânica na Gastronomia: um prato com flores, Gil mostrará como as flores comestíveis podem ser utilizadas na culinária, não só em pratos quentes e saladas, como em sanduíches, bebidas, tortas e geleias.

Ele abordará o tema juntamente com o médico Jorge Barros Afiuni, o botânico Luciano Esteves e ilustradora Maria Cecilia Tomasi. O chef Raphael Despirite, do restaurante Marcel, faz parte também do debate e faz um prato com flores comestíveis.

Gil Martins Felippe é Ph.D. em Botânica ((Fisiologia Vegetal) pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, Reino Unido. Trabalhou por anos no departamento de botânica daquela universidade, antes de ser contratado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Foi pesquisador do Instituto de Botânica de São Paulo, onde continuou sua pesquisa em fisiologia vegetal. Tem artigos publicados em revistas científicas brasileiras e estrangeiras, além de vários livros didáticos. É autor do livro O Saber do Sabor, da Editora Salamandra, de Lisboa. E dos livros publicados pela Editora Senac, No Rastro de Afrodite Plantas Afrodisíacas e Culinária, Venenosas: plantas que matam e também curam, Do Éden ao Éden: jardins botânicos e a aventura das plantas.





Serviço:



Mesa: A Botânica na Gastronomia: um prato com flores

Participantes: Luciano Esteves, Maria Cecilia Tomazzi e Raphael Despirite (chefe restaurante Marcel).

Data: 21/8, sábado

Horário: 17 horas

Local: Espaço Gourmet – cozinhando com palavras

www.editorasenacsp.com.br