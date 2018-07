Francal termina hoje e define tendências

Mais de mil empresas de calçados e acessórios apresentaram seus lançamentos de primavera-verão na Francal, Feira Internacional de Moda em Calçados e Acessórios, uma das mais importantes do setor. O evento aconteceu no pavilhão de exposições do Anhembi e recebeu profissionais do Brasil e exterior.

Entre as tendências apresentadas pela feira estão as transparências, que aparecem em saltos de acrílico e em telas usadas em calçados. As clogs (tamancos com saltos grossos de madeira) também devem ganhar as ruas, assim como as ankle boots e as open boots. As cores são claras e leves, como nude, bege e tons pastéis.

As sandálias continuam sendo as protagonistas, desde as rateiras em tiras finas e grossas até com saltos altíssimos, passando pelos saltos médios, conhecidos como ‘salto gatinho’. O formato dos saltos vem variados, como esculturais, vírgula, stilettos, grossos e anabela. O destaque fica para os saltos de madeira. A meia-pata também vem com tudo no próximo verão.

Entre os materiais, o couro continua forte e para contrastar materiais naturais como madeira e palha. As cores também vêm suaves em tons pastéis com azul e rosa.