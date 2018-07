Sob nova coordenação, a Galeria Mundo Mix reabre amanhã, às 19h, na rua Augusta, 2559. Os espaço renovado terá uma flagship store que vai comercializar produtos de cerca de 40 marcas das áreas de moda, decoração, arte, design, jardinagem, livros e móveis em mais de 500 m².

O design foi feito sob a direção de Claudio Magalhães e conta com um corner da Casa de Criadores que a cada três meses apresentará três novos estilistas escolhidos por André Hidalgo; uma loja da Ducha (especializada em artigos para banho) e também a Galeria Mezanino, do jornalista Renato de Cara, que abre os trabalhos com uma mostra de Rafael Faria.

Mais informações no site www.galeriamundomix.com.br.