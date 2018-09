Gente da cidade: filha do menino maluquinho canta e encanta

Por Marcela Rodrigues Silva

A filha do ‘menino maluqinho’ foi a escolhida para representar a garotana na coluna Gente da Cidade, publicada hoje, na Revista JT. Manuela Julian Pinto tem apenas 9 anos, mas já é compositora, cantora e fala com firmeza de gente grande, mesmo com a sutil timidez que demonstrou durante a entrevista abaixo. Não foi à toa que ela foi escolhida para representar a criançada paulistana nesta coluna especial. A neta de Ziraldo faz parte do grupo “Pequeno Cidadão”, projeto de músicas infantis cantadas por Edgar Scandurra, Taciana Barros, Arnaldo Antunes e Antonio Pinto (pai de Manu), com os próprios filhos.

Era uma manhã de muito sono para esta jovem artista quando a reportagem chegou à casa dela. Na noite anterior, ela participara do lançamento do livro que leva o nome do projeto. Mesmo assim, manteve os olhos atentos. Com a curiosidade típica de criança, não parou de perguntar sobre o equipamento do fotógrafo.

Abaixo, confira trechos da entrevista exclusiva:

A música “O x” é sua primeira composição. Como foi? Eu andava de bicicleta no clube que meu avô Pedro frequentava. No chão, os azulejos formavam um quadrado e eu fazia um xis com a bicicleta. Aí fiz a música. Eu tinha 7 anos.

E por que você resolveu escrever uma música? Alguém a incentivou? Não. Do nada, surgiu na minha cabeça. Mostrei primeiro para o meu tio e depois para o meu pai.

E ele, como reagiu? Ah, ficou mostrando para todo mundo no estúdio.

No DVD você canta com seu irmão Joaquim, de 7 anos. Vocês se dão bem? Meu pai chamou ele para cantar comigo. A gente se dá bem, mas nem sempre isso acontece. Eu ensinei ele a cantar. Aí, no dia da gravação, todo mundo disse: “Aí, mandou bem”. E ele respondeu: “É, eu sei”. Todo mundo deu risada.

Você toca esse piano aí atrás? Estávamos na garagem da casasó três músicas, mas não são as minhas composições, são outras.

E você gosta mais de cantar ou de compor? Prefiro compor.

E como é ser neta do Ziraldo? Qual é o seu personagem preferido? Ah, normal. Meus amigos ficam pedindo para eu levar autógrafo dele. Eu gosto de todos os personagens, mas prefiro o Menino Maluquinho, que é meu pai.

Qual é o seu time? Flamengo. Por causa do meu pai. Quis torcer para o mesmo time que ele.

Você gosta de estudar? O que você mais gosta de fazer na escola? Ah, sei lá. Gosto de ciências. Adoro minha professora e meus amigos. Também faço equitação. Eu amo cavalos. Comecei em 2008, aí parei e voltei este ano.

O que mais você gosta de fazer para se divertir? Gosto de desenhar.

O que seus amigos acham de você ser uma artista? Ah, eles gostam. Eu sempre levo convites. A minha amiga Isabel, a Bebe, sempre vai às apresentações.

O que você gostaria de ser quando crescer? Talvez bióloga, porque eu gosto muito de animais.

Assita aqui ao clipe da música “O x”.