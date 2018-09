Gente da cidade: Renato Maluf, da Vai-Vai

Foi na terça-feira que Renato Maluf, 39 anos, sentiu nas mãos o peso da taça de campeã do Carnaval de São Paulo, o 14º título da história da escola Vai-Vai. Mas a relação desse apaixonado pela escola do Bixiga, atual vice-presidente da agremiação, vem de sua infância.

Quando criança, a ansiedade já vinha após cada carnaval – não pela apuração, mas para ganhar do pai a fita cassete com o enredo da Vai-Vai. O amor à escola cresceu com ele e, aos 18 anos, pediu a bateria da escola em sua festa.

A conquista deste ano, com enredo que homenageou o maestro e pianista João Carlos Martins, “um grande amigo”. Coorou também seu primeiro ano como dirigente. A emoção não mudou. É a mesma de sempre”, conta Maluf, que conversou com a Revista JT:

Aos 39 anos, são 21 de Vai-Vai. Como começou essa história com a escola? Meu pai sempre levava a família toda para assistir aos desfiles da escola. Não havia sambódromo, era na Avenida São João. Eu lembro bem, tinha uns 8 anos. A escola era bem simples e meu pai, comerciante, sempre ajudava.

Você gostava ou ia obrigado? Eu já adorava! E tinha muita facilidade para decorar os enredos. Sempre fui um torcedor apaixonado pela Vai-Vai. No meu aniversário de 18 anos, pedi a bateria da escola na festa. O Sólon Tadeu, presidente na época, me convidou para virar integrante. Criei a ‘Ala Vip’ para atrair gente e dinheiro para a escola. Em 2006, o Thobias assumiu e me chamou para administrar a parte financeira. Em abril, virei vice-presidente.

O que acha sobre escolas que têm desfiles patrocinados? Não concordo que o enredo seja 100% grana, mas não dá pra esconder isso, a escola precisa de patrocínio. Não dá para fazer carnaval mais só com a verba que a escola tem. O desfile da Vai-Vai custou R$ 2,8 milhões (com patrocínio de Fiesp e Brahma).

Você segue a herança de seu pai? Leva família ao samba? Sou casado, mas não tenho filhos. E a Juliana, minha mulher, desfila sempre como destaque da Vai-Vai.

Você toca algum instrumento da bateria? Não, não tenho o dom. E também nunca saí em carro alegórico no desfile.

Com tantos anos de avenida, se cansa muito no desfile? Atividade física está na rotina. Adoro fazer ginástica.

Com tanta dedicação, existe vida social fora da escola? Mesmo fora da época de ensaios intensos, tem eventos, feijoada de sábado. Mas eu gosto de curtir a gastronomia de São Paulo. Vou a todo tipo de restaurantes. Sou de origem libanesa, adoro comida árabe.

Você é corintiano. Com a Gaviões aí, não fica dividido? Eu já era Vai-Vai antes de existir a Gaviões. Já fui muito aos blocos da Gaviões, mas sou Vai-Vai. É só ter respeito, diferenciar as coisas.

A Vai-Vai é a campeã em títulos dentre as escolas paulistanas. Alguma vitória lhe marcou mais? O primeiro título que comemorei na escola, em 1996, com o enredo “A Rainha, a Noite tudo transforma”, sobre Lilian Gonçalves. E, sem dúvida, o desse ano.

E o que responde a quem diz que o carnaval do Rio é melhor que o daqui? Fico triste, porque não é verdade. Já foi assim, mas acho inclusive que o nosso carnaval pode ficar melhor do que o do Rio. Temos uma estrutura física melhor, São Paulo tem para onde crescer. Já o Rio, não.

Assista AQUI um vídeo do maestro João Carlos Martins com a bateria da Vai-Vai