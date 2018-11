Gente da Cidade:Maria Conceição Liberato, a mais bela idosa de SP

“Ser bela é não se aborrecer”

Por Marcela Rodrigues Silva

Revista Jornal da Tarde/15/05/2011

Em 68 anos de vida, Maria Conceição Liberato jamais havia participado de concursos de beleza. Desfiles, então, só pelas ruas de São Paulo, para exibir os mais de 20 vestidos que o marido, José Ademar, 54 anos, 14 a menos do que ela, confeccionou para a amada nesses dois anos de casados. Foi por insistência dele, rechaçada pelo coro dos oito filhos, 16 netos e 3 bisnetos que ela se arriscou e venceu outras 24 senhoras no concurso A Mais Bela Idosa de SP, realizado na semana passada pela Secretaria de Estado de Saúde. Maria veio de Minas Gerais aos nove anos, mora em Guaianases, na zona leste, e foi faxineira e segurança. A vida de dificuldades não abalou Dona Maria Conceição, aposentada, que se apoia no budismo. “Não tenho tudo, mas amo o que tenho”, diz. Bela, simpática e cheia de frases de efeito, falou à Revista JT:

Como está sua vaidade após o prêmio? Ficou surpresa?

Minha vaidade é a mesma de sempre. Aliás, eu não me acho tão bonita. Foi minha filha quem me inscreveu nesse concurso. Minha família torceu tanto que acabei ganhando.

.

O que faz para se sentir mais bonita no dia a dia?

Ah, de maquiagem eu adoro um batom. É meu marido quem gosta de moda e me influencia. Ele é modelista. Para o concurso, ele fez meu penteado, criou e confeccionou os três vestidos que usei nos ensaios e no concurso. Ele adora me fazer vestidos. Se puder, ele faz um toda semana.

.

Vocês são recém-casados?

Nos casamos em 2009, após oito meses de namoro. Nos conhecemos num baile dançante. Eu estava determinada, rezava para encontrar um companheiro. Tive sorte. Ele faz tudo por mim Seu marido não tem ciúme? Temos muito amor e respeito um pelo outro. Ele é muito bom para mim, me incentiva a ficar mais bonita.

.

Já teve outros casamentos? Tive dois. O primeiro faleceu; no segundo tive uma separação amigável. Só guardo boas lembranças deles.

.

Qual a rotina da senhora?

Acordo cedo, levo meu neto de 10 anos na escola, cuido da casa, faço almoço, busco meu neto e continuo cuidando da casa. Eu adoro.

.

Já trabalhou fora?

Fui segurança durante uns oito anos.

.

Segurança? Como foi?

Sim, sempre quis ser. Era um sonho. Em 1986 fui trabalhar como faxineira numa fábrica e, oito meses depois, me chamaram para ser segurança. Fiquei oito anos, até que um dia levei um tombo em serviço e me aposentei por invalidez. Já faz 13 anos isso.

.

O que faz para se divertir?

Adoro sair para dançar com o Ademar e ouvir música romântica. Sou uma negra que trocou o samba pela MPB e o forró.

.

Acha que existe um segredo para uma pessoa ser bela?

Acho que a reclamação não deixa ninguém bem. Costumo dizer que se algo aborrecer, precisa colocar um abacaxi na boca e esperar. É melhor não revidar. A natureza se encarrega de acertar as coisas no tempo certo. Temos que pensar positivo. Nada de pensar coisas ruins. Tudo volta.

.

A senhora é sempre positiva?

Aprendi com a vida. Sofri muito, mas só lembro das coisas boas. Passei por várias religiões, e há dois anos encontrei o budismo, que me faz bem. É uma lição de vida todo dia.

.