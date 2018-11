Georgia May Jagger vem ao Brasil para fotografar para a Bo.Bô

A top model Georgia Jagger, 19 anos, filha de um dos mais importantes astros do rock n’ roll Mick Jagger com a ex-modelo Jerry Hall, desembarca no Brasil no dia 26 deste mês. A bela é o próximo rosto escolhido pela Bo.Bô para estrelar a campanha de verão 2012, que já teve tops conhecidas como a brasileira Alessandra Ambrósio e a húngara Eniko Mihalik.

Os cliques, das lentes do fotógrafo Terry Richardson, serão feitos nas praias de Búzios. A campanha terá direção criativa de Marcelo Seba e direção geral de Soraya Milan. O make fica por conta de Ricardo dos Anjos, enquanto Matheus Mazzafera cuida do styling da top.

A agenda de Georgia está cheia. Dia 26 ela chega a São Paulo e fica hospedada no Fasano. Já dias 28 e 29, a modelo voa para as praias de Búzios, para ser clicada por Terry Richardson na campanha da Bo.Bô. Em 29 e 30, Georgia segue direto para o Rio de Janeiro, com hospedagem no Copacabana Palace, onde deve aproveitar o restante de sua estadia em terras brasileiras.