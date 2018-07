Gloria Coelho na Shoestock

No dia 3 de maio, a Shoestock lança para convidados a coleção Gloria Coelho para Shoestock. A coleção leva para os acessórios as referências que permeiam as criações da estilista, do estilo a la garçonne à detalhes como macro laçarotes, elásticos e joalherias.

Uma cartela de cores, inspirada nos anos, 60 traz couros extras lisos em cores fortes como o amarelo vibrante, vermelho marlboro, azul Klein e prata, misturadas ao preto e cinza.

Shapes clássicos, como mocassins e oxfords, ganham roupagem vanguardista e acabamentos preciosos como costuras invisíveis.

Todo esse universo chega às consumidoras no dia 4 de maio, nas 4 lojas Shoestock, Moema, Vila Olímpia, Zona Norte e e-commerce.

Lançamento nas lojas Shoestock: 4 de maio

Vila Olímpia: Rua Cardoso de Melo, 1200 – SP

Moema: Av Bem-te-vi, 221 – SP

Zona Norte: Av Otto Baumgart, 800 – SP

e-commerce: www.shoestock.com.br