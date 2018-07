Grátis: Evento em shopping propaga trânsito seguro entre os pequenos

O Shopping Penha recebe neste mês de junho a Cidade Portinho Seguro Itinerante, espaço lúdico e educativo desenvolvido pela Porto Seguro para entreter e propagar o bom exemplo no trânsito, tanto para os futuros motoristas como aos pais dos condutores mirins. O evento ficará no local de 20 de agosto a 05 de setembro, das 12h às 20h.

Crianças entre 5 e 11 anos aprenderão, na prática, como se portar à direção, utilizando bicicletas num circuito com cruzamentos, semáforos e outros elementos presentes nas ruas e avenidas. A Cidade Portinho Seguro Itinerante já passou por diversas localidades e oferece às crianças um contato direto com elementos do trânsito.

Durante a aula, a garotada recebe “multas” fictícias quando não cumpre a lei, e incentivos quando corrige o erro. Também recebe histórias em quadrinhos e assiste ao vídeo educativo “Uma aventura na cidade maluca”, que une personagens reais e desenhos animados em cenários coloridos para explicar didaticamente as principais regras de trânsito. Ao final, todos recebem a “Carteirinha de Motorista Mirim”, para se lembrarem das importantes orientações que aprenderam.

Serviço:

Onde: Shopping Penha – Praça de Eventos

Endereço: Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Penha/São Paulo

Data: 20 de agosto a 05 de setembro

Horário: 12h às 20h

Idade: De 5 a 11 anos

Duração da programação: De 40 minutos a 1 hora

Estacionamento: R$ 5,00 (4 horas)

Informações: 4003-7210

Evento gratuito