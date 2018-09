Grátis: palestra gratuita sobre doenças oculares

As doenças oculares têm várias origens, desde problemas relacionados à exposição aos fatores do meio ambiente, como poluição e tempo seco, até degenerações, alterações decorrentes do envelhecimento e hereditariedade. O oftalmologista do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Wilmar Silvino, vai esclarecer durante palestra gratuita, no próximo dia 27 de outubro, às 15h, no centro de convenções da instituição, como se desenvolvem os problemas nos olhos, como preveni-los e quais são os tratamentos disponíveis.

Serviço

Palestra gratuita sobre Doenças Oculares

Quarta-feira, 27 de outubro, às 15h

Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos – Centro de Convenções

Rua Borges Lagoa, 1450 – Vila Clementino, São Paulo/SP

Mais informações e inscrições: (11) 5080-4127 e 5080-4351.