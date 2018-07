Grátis: Tops maquiadores em loja no Rio, SP, BH, Brasília e Curitiba Fâs de maquiagem do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre podem aproveitar uma ação da L’Occitane para conhecer a nova linha da marca, que pela primeira vez, investe em make-up, e se preparar para o fim de semana com os top maquiadores mais badalados do mercado