Grendha Joia Cigana com Ivete Sangalo

Ivete Sangalo apresenta a nova coleção Grendha Ivete Sangalo Joia Cigana. Uma das grandes tendências da moda para o ano de 2011 é o estilo Gipsy, repleto de referências étnicas. Foi pensando nesse estilo que a Grendha criou o conceito da nova coleção Grendha Ivete Sangalo Joia Cigana.

As sandálias, super femininas, valorizam as flores bordadas e o brilho das joias, típicas da cultura cigana. Os modelos trazem no cabedal a combinação harmoniosa das tramas com o aplique da flor bordada e a palmilha com estampas de fundo étnico.

Sac.: 0800 9798898