Herchcovitch: verão com jeito de inverno e roupa andrógina

Maiara Camargo

Era para ser um desfile de verão, mas Alexandre Herchcovitch trouxe peças de puro inverno em sua coleção masculina, que marcou a segunda performance deste último dia de São Paulo Fashion Week. Casacos, sobretudos e até luvas apareceram entre as criações do estilista, que tomou como inspiração o ator Charlie Chaplin e o personagem Alex DeLarge, do filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick.

Brincando com o diálogo entre o masculino e feminino, postura recorrente entre os estilistas desta temporada, Herchcovitch trouxe a modelo Shirley Mallmann para apresentar alguns dos looks para homens, que vieram com muito dourado, pedraria e estampas com brilho. Para os tecidos, jeans, brim, sarja e índigos. Tons neutros tiveram espaço, como bege e preto, que ganharam a companhia pontual de outros mais acesos, como turquesa e laranja. Muitos dos trajes vieram monocromáticos, umas das tendências para o verão masculino.