Caline Migliato

O estilista Alexander Mcqueen, morto no dia 11 de fevereiro, ganhou uma camiseta-homenagem da marca carioca Q-Vizu. A camiseta traz a frase “God Save Mcqueen” e a caracterização do rosto do estilista usando a coroa, um dos ícones da cultura do Reino Unido e que ele adorava.

A camiseta custa R$ 79 e está à venda na Q-Vizu do Shopping Morumbi. Para mais informações, o telefon é 5181-3418.