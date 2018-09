Homoafetividade nos tribunais

Silvia Herrera

A advogada Sylvia Maria Mendonça do Amaral, que é heterossexual, estuda os diretos dos homossexuais e transexuais há oito anos, é autora do “Manual Prático dos Direitos dos Homossexuais” (esgotado) e acaba de lançar “Histórias de Amor num País sem Leis – A homoafetividade vista pelos tribunais” (Editora Scortecci, R$ 25). O livro traz 38 casos reais que escancaram o preconceito do Poder Judiciário brasileiro ao segmento LGBT com relação a direitos básicos, como participar de uma partilha de bens.

