Horas com o U2!

A Swatch está lançando novas cores dos relógios New Gent e para comemorar a marca vai sortear um ingresso, com direito a acompanhante, para assistir ao show da banda U2, no dia 10 de abril, em São Paulo.

Para participar basta ter uma conta na rede social Facebook, curtir a página da Swatch, se cadastrar no aplicativo que fica embaixo da foto do perfil, que se chama “O show está chegando” e torcer muito. O sorteio acontece no dia 31 de março e o ganhador vai poder assistir de pertinho ao show no melhor camarote do estádio do Morumbi e ainda levar para casa um Swatch New Gent Coloured.

www.swatch.com.br