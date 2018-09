IED promove workshops gratuitos

O Istituto Europeo di Design (IED) organiza no dia 16 de fevereiro o Open Day, dia em que a faculdade estará aberta para interessados em conhecer professores e cursos oferecidos e ainda participar de um workshop criativo, durante o qual os participantes receberão um briefing para desenvolver um projeto.

A partir do tema Design Emocional, os inscritos terão de criar um objeto com materiais alternativos, como canudos, alimentos, tecidos e madeira, sob orientação dos coordenadores da faculdade. Uma comissão julgadora formada por professores irá eleger o grupo vencedor, que receberá desconto de 20% na matrícula do curso escolhido.

As inscrições para o Open Day podem ser feitas pelo telefone 3660 -8000 ou pelo e-mail d.iatcekiw@ied.edu.br

Ao final do evento, serão anunciados os seis ganhadores do concurso Todo Dia Criativo, projeto realizado pelo IED – encerrado em 31 de janeiro – que oferece bolsas de estudo aos melhores projetos em Moda, Design e Artes Visuais.

Serviço:

Open Day

Data: 16 de fevereiro de 2011

Local: IED – Istituto Europeo di Design – R. Maranhão, 617 – SP

Horário: das 13h às 19h

Inscrições e Informações:3660-8000 ou d.iatcekiw@ied.edu.br