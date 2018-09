InBrands adquire novas marcas

A InBrands anuncia a aquisição das marcas VR Menswear e VR Kids e sua associação ao Grupo BR Labels incluindo a Mandi e todos os novos negócios. As novas grifes se unem ao portfólio formado por Ellus, 2nd Floor, Richards, Bintang, Salinas, Isabela Capeto, Alexandre Herchcovitch, SPFW, Fashion Rio, Rio-à-Porter, portal FFW e Revista Mag! – incluindo todos os outros negócios do Grupo Luminosidade.

Para a InBrands, a chegada da VR Menswear representa uma conquista importante na consolidação do grupo como líder nos principais segmentos de moda reunindo agora as principais marcas de jeans (Ellus), lifestyle (Richards), moda praia (Salinas) e também masculina com a entrada da VR. “Com a VR damos um passo importante na nossa missão de liderar o setor de moda e lifesyle no país”, diz Bruno Medeiros, CEO da InBrands. Segundo Medeiros, a nova aquisição reforça significativamente a estratégia da holding de construir uma plataforma de negócios eficiente e moderna para o setor no Brasil.

Criada em 2008 a InBrands é uma holding operacional que investe em empresas de moda e consumo de alto padrão no Brasil por meio de investimento em marcas fortes, com identidade clara e grande potencial de crescimento.