Instável e talentoso: Charlie Sheen

Na sexta, às 22h, o Telecine Cult apresenta o filme Top Gang – Ases Muito Loucos. A atuação de Charlie Sheen como Charlie Harper na série Two and a Half Men (Dois Homens E Meio) já foi indicada duas vezes ao Globo de Ouro. E não é seu único destaque. A paródia do filme de aventura com Tom Cruise Top Gun (1986) é uma comédia escrachada. Na trama, um piloto (Sheen) precisa quebrar esquema de fabricantes de armas. Mas cenas inusitadas e a genialidade de Sheen para comédia são a atração principal.

Assista a entrevistas com o astro da TV Charlie Sheen sobre seu período mais polêmico:

http://youtu.be/h5aSa4tmVNM