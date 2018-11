Inverno de pele blindada: Confira as dicas da redação

Por Marcela Rodrigues Silva

Quando a temperatura cai, a hidratação natural da pele pede reforço. Corpo ressecado, rosto repuxando, lábios descamados. São sinais dos males que aparecem com a estação: vento, água exageradamente quente no banho e até o atrito da pele com roupas de tecido mais grossos, como lã. Para evitá-los, especialistas indicam reforçar o uso de cosméticos hidratantes. “O creme hidratante tem a função de impedir a evaporação de água pela pele.É importante usar um produto com esta função”, explica a dermatologista Kátia Lutfi, da Clínica Brooklin, de São Paulo.

Olho no rótulo

Para garantir que a pele seja blindada, o dermatologista Marcelo Belinni, da Clínica Corpo em Evidência, em São Paulo, esclarece que a fórmula do hidratante de inverno deve conter maior concentração de princípios ativos como ureia, glicerina e ácidos lático e graxo. “Óleos essenciais e manteigas, como karitê, também são importantes.

Alguns produtos são mais espessos, outros têm absorção rápida. Depende da sua preferência”, diz. Na dúvida, fique atenta ao seu tipo de pele.”O rosto merece produtos específicos para esta área. Os oleosos, por exemplo, devem preferir os cosméticos livre de óleo”, alerta Kátia Lutfi. A dermatologista lembra que o uso do cosmético é um aliado no cuidado da pele, que envolve hidratação de dentro para fora. “Beba muita água, coma frutas e evite banhos muito quentes e demorados. Tudo isso ajuda”, conclui.

Abaixo, indicamos algumas opções de hidratantes testadas e aprovadas pela reportagem:

LÁBIOS: O Ceralipe, da La Roche-Posay, antigo no mercado, promove uma hidratação imediata e super duradoura. Não tem cheiro, nem gosto, nem conservantes. Ótimo para homens ou para usar antes od batom! R$ 41,90 (em média)

ROSTO: O Creme Sejaa Dia, da marca Sejaa, da top Gisele Bunchen, tem textura levinha, absorção rápida e e um cheiro forte de Sânadalo. Disponível também na versão noite. R$ 109, na Sack’s (http://www.sacks.com.br)

OLHOS: O Eucerin Aquaporim, lançamento recente do laboratorio Aché, tem textura leve e absorção rápida. Sua função é hidratar. E faz muito bem! R$ 43,90

MÃOS: O creme para de lavanda, da Vyvedas, é mais grossinho, mas absorve rapidamente, sem dar aquela sensação pegajosa. O perfume de lavanda é bem marcante. R$ 15 (40g) e R$ 26 (80g)

CORPO: A Loção Hidratante Suavizadora 3% Uréia Eucerin (Aché) tem aroma super suave e textura leve .a A hidratação é prolongada e ótima para áreas mais secas. R$ 40 (em média).

PERNAS: O Milk Hidrataçãp Intensiva, da Nivea, tem óleo de amêndoas. É indicado para peles secas. R$ 10,90 (400ml )

PÉS: O hidratante da linha Inverno, da Natura, tem textura leve. R$ 12,90