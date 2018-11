Isabeli Fontana é o novo rosto da grife espanhola Mango

A grife espanhola Mango anunciou no último dia 13/05, em comunicado enviado a imprensa na Europa, que a top Isabeli Fontana passa a ser o novo rosto da marca, em substituição a atriz Scarlett Johansson.

A top está em Paris onde participou do primeiro desfile da grife fora de seu país natal. Ela apresentou a coleção outono/inverno 2011 ontem, no Centre Pompidou.

Isabeli que já tinha desfilado e participado do catálogo da marca na última coleção, primavera/verão 2011, foi escolhida segundo a própria Mango, por representar a mulher ideal que a marca quer vestir: uma mulher urbana, batalhadora e independente, além de sua beleza e naturalidade.

Além do desfile, Isabeli participará das fotos do próximo catálogo da grife, que também será realizado, ainda nessa semana em Paris. Com isso, a top passa a fazer parte do hall de celebridades que já emprestaram sua beleza para a marca espanhola como, Penélope Cruz, Milla Jovovich, Lizzy Jagger, Karolina Kurkova, Naomi Campbell, Eva Herzigová, Inés Sastre, Claudia Schiffer, Christy Turlington e Diane Kruger.