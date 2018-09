Istituto Europeo di Design realiza o ModaCamp

O Istituto Europeo di Design (IED) realiza nos dias 14 de 15 de abril o ModaCamp, encontro dinâmico e interativo cujo objetivo é compartilhar ideias e experiências sobre o mundo da moda.

Questões sobre o futuro da moda, a importância da moda brasileira, o e-commerce, entre outras, serão respondidas durante o evento por 21 profissionais do mundo fashion, entre estilistas, jornalistas, blogueiras e stylists.

Cada participante fará uma apresentação de 15 minutos. Ao final do dia, haverá uma mesa redonda para debater o tema “Que Moda a Net Favorece”, a partir de quatro tópicos: A Comunicação no Mundo da Moda; Moda e Business; Os Avanços da Tecnologia Têxtil; e Tendências.

Além do encontro no mundo real, o ModaCamp terá um espaço de discussão virtual – www.modacamp.net, no qual os palestrantes irão escrever artigos, postar comentários e abrir debates, permitindo o acesso ilimitado às informações.

Serviço:

ModaCamp

Data:14 e 15 de abril de 2011, das 15h às 20h

Matrícula: IED – Istituto Europeo di Design – Rua Maranhão, 617, São Paulo

Informações: (11) 3660-8000 ou www.modacamp.net