Jantar de apoio ao Graacc

Em 24 de junho o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC) promove o jantar ‘Paixões do Brasil’, inspirado na Copa. O evento tem o objetivo de arrecadar recursos para a instituição continuar atendendo com qualidade crianças e adolescentes com câncer. O jantar será a partir das 20h, no Clube Hebraica, em São Paulo. Os interessados podem adquirir seus ingressos pelo telefone (11) 5908-8400 ou pelo e-mail graacc@graacc.org.br, no valor de R$ 200 por pessoa.

O cardápio é assinado pelo chef Carlos Bertolazzi, do C.U.C.I.N.A e terá a presença da atriz Maria Fernanda Cândido, da jornalista Sandra Annenberg e do ex-ministro Mailson da Nóbrega. As empresas que apoiam o evento são Amway Brasil, Bradesco, Casa Suíça, Coca-Cola, Finn, Petrobrás e Tendências Consultoria.

Jantar de gala

Data: 24/6, a partir das 20h

Local: Clube Hebraica – Rua Doutor Alberto Cardoso de Melo Neto, 115 – Jardim Paulistano – São Paulo

Ingressos: R$ 200 por pessoa – pelo telefone: 5908 9100 ou pelo e-mail graacc@graacc.org.br .

cardápio do chef Carlos Bertolazzi:





COQUETEL: tartelete de carne Seca e quibebe; bruschetta de carne louca; mini biju de tapioca com creme de queijo e alecrim; empadinhas de palmito; muffin de milho verde com linguiça caipira e vinagrete; bolinho de peixe picante; trio de pastéis de feira; caldinho de feijão preto e branco com cachaça e paio.

JANTAR: bouquet de verdes, aipo confitado, pupunha desfiada, manga e semente de maracujá; cuscuz à paulista; picadinho de ponta de faca; couve chips; purê de batata baroa; pernil com confit de caju; farofa de banana; moqueca de peixe capixaba; arroz branco;



SOBREMESAS: doces da fazenda (abóbora, goiaba, doce de leite) com creme de catupiry; mousse de coco com baba de moça e coco em fita; sorvete de paçoca com calda de chocolate; prato de frutas;

BEBIDAS: Caipirinhas de limão, lima da pérsia, melancia e uva, com vodka ou cachaça