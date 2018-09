Jantar solidário

A Sala São Paulo vai receber o romântico jantar para o Dia dos Namorados com cardápio do Buffet França. Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos convites será doado para a TUCCA -Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer – que já tratou de 1 mil 2oo pessoas nos seus 12 anos de vida. Os convites custam R$ 360 por pessoa.

A partir das 21 horas deste sábado, 12 de junho, começa a décima edição do Jantar pela Cura. O objetivo é arrecadar fundos para contruir uma casa que abrigará pacientes vindos de outras cidades – a TUCCA precisa de R$1,5 milhão para isso.

Local: Sala São Paulo, Estação das Artes, Estação Júlio Prestes (Praça Júlio Prestes s/nº –Luz)

Ingressos: Podem ser adquiridos pelo site da TUCCA (www.tucca.org.br), pelo telefone (11) 2344- 1051 ou pelo e-mail marcia@tucca.org.br

Preço: R$ 360 por pessoa, incluídas as bebidas.

Confira abaixo o menu:

COQUETEL : MINI CROQUETE DE CARNE, MINI EMPADINHA DE PALMITO, COXINHA DE FRANGO A VILLEROY, BOLINHO DE BACALHAU, BOLINHO DE ARROZ, ESCONDIDINHO DE CARNE SECA, SANDUÍCHE DE PERNIL NO MINI PÃO FRANCÊS, PASTEL CASEIRO DE CARNE, PASTEL CASEIRO DE PALMITO, PASTEL CASEIRO DE QUEIJO,

PRATO QUENTE: TULIPA COM PICADINHO DE FILET COM OVINHO POCHÊ POR CIMA, ARROZ BRANCO ENFORMADO, FAROFA DE MANTEIGA DE GARRAFA ENFORMADA, COUVE CROCANTE,

SOBREMESA: CHOCOLAMOUR NA TAÇA DE CRISTAL