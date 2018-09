Jeans por R$10?

Já pensou poder comprar uma calça da marca italiana Diesel por apenas R$ 10? Perece mentira, mas não é. A Netlet está promovendo um concurso cultural “Promoção Simples Assim”.

Basta ter uma conta na rede social Facebook, acessar, curtir a página da Netlet e completar a frase: Eu mereço pagar R$ 10 em uma calça Diesel…”. Em seguida poste a frase nos comentários da foto, que está localizada no álbum Diesel 10 Reais.

O dono da frase mais criativa de acordo com a comissão julgadora poderá comprar uma calça Diesel no site da Netlet por R$ 10. Todo o regulamento está disponível no site www.netlet.com.br/promo_diesel10. Um pouquinho de criatividade com uma pitada de originalidade e boa sorte!

Sobre a Netlet

Inaugurado no início do ano, o site NetLet oferece moda a um clique. Com um acervo de quase 5 mil peças, o e-commerce oferece peças masculinas e femininas de variadas grifes nacionais e internacionais, entre elas: Calvin Klein, Diesel, Hope, M. Officer, Reserva, Adriana Degreas, Tommy Hilfiger, Brooksfield Donna, Thelure, Guess e Studio TMLS.