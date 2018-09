Jefferson Kulig: Brasil no peito e apelo futurístico

Marcela Rodrigues Silva

Jefferson Kulig levou à passarela da SPFW uma coleção baseada em tecidos tecnológicos, com um quê de moda conceitual. Nas jaquetas, referências ao filme Transformers, do diretor Michel Bay, numa tentativa de mistura entre o futurista e o clássico. Entre os materiais, gazar de seda, lycras, TK-espaço e TK-relevo.

Figuras de águias e flores deram à coleção um toque de verão. O estilista também entrou no clima de Copa do Mundo e trouxe um vestido estampado com a bandeira do Brasil. Para os detalhes, a aposta em fios, canutilhos e plumas. A cartela de cores veio com tons elétricos, como laranja, verde- limão e rosa, como se espera dos dias mais quentes.