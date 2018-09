João Pimenta: moda para rapazes inspirada no guarda-roupa feminino

Maiara Camargo

João Pimenta, ex-Casa de Criadores, se apresenta pela primeira vez na SPFW fazendo uma brincadeira bem acertada entre o feminino e o masculino na moda – como a proposição de bodies para os rapazes, por exemplo. Como inspiração, o Brasil Imperial e o surf. A palheta de cores transitou entre o preto, bege e azul-claro, com muitos trajes monocromáticos.

A cintura bem marcada, muitas vezes alta, fazia o intercâmbio com o guarda-roupa feminino, assim como os detalhes em renda veneziana e o acabamento das peças com colchetes. Entre os tecidos principais, brim, algodão, elastano e sarja. A pegada surfista em peças confeccionadas com tecidos de alfaiataria foram uma das apostas do estilista, que também investiu no estilo cropped para as calças (com as barras encurtadas).