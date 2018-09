Keds ilustrado por Pablo Lozano

Marcela Rodrigues Silva Na próxima terça-feira, dia 22, a KEDS, pioneira em sapatos autênticos e confortáveis, lança o KEDS by PABLO LOZANO, na loja Boutiquim. Esta é a primeira parceria da marca, criada em 1916, com um artista brasileiro.

O designer paulistano – responsável pela criação de peças exclusivas para eventos importantes da cena cultural, como o musical “A Bela e a Fera” e o Cirque du Soleil- foi convidado pela Boutiquim, multimarcas que reúne as produções de designers e estilistas modernos, para desenvolver uma jóia que traduzisse a identidade da empresa. A inspiração veio a partir de um pássaro considerado um mascote da loja.

Com a jóia criada em ouro amarelo 18k e rubis, veio a inspiração para customização do tênis keds. O modelo pode ser encontrado na cor dourada metalizada, com ilustração igual a joia na cor rubi.

Preço: Tênis R$ 215,00 e Jóia: R$ 2.850,00.

Serviço:

Data: 22 de Junho

Horário: a partir das 14h

Boutiquim – RUA: Bela Cintra, 1618 casa 5 Jardins