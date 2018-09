Lançamento: Pucci Jeans

A Pucci Jeans lança sua primeira coleção com estilo próprio – peças urbanas, descoladas e com uma personalidade marcante. O denim aparece com corte reto e bem ajustado, além do conforto Stretch.

O Blue Jeans e o Black Jeans tornam-se indispensáveis no guarda-roupa, com superfície mais clean e lavagem discreta. A alfaiataria se apóia no glamour e na elegância, ideal para todas as ocasiões. Com efeitos mais leves, a Pucci Jeans aposta nos puídos localizados, desgastes, lavagem black, tons índigos, artísticos como o estonado e o amaciamento. A linha foi uma combinação perfeitamente estudada, para retratar um espírito curioso, insaciável, romântico e sofisticado, sugerindo novas possibilidades.

As peças podem ser encontradas em tamanhos que vão do 36 ao 48 e os preços variam de R$149,00 a R$249,00. As calças foram desenvolvidas para se adequarem ao corpo do brasileiro, todas com um cós intermediário, preocupando-se mais com a parte de trás, deixando o gancho um pouco mais alto para maior conforto na movimentação.

A coleção foi desenvolvida pela estilista Mari Malpighi em parceria com o modelista Pedro Teixeira.

www.puccijeans.com.br