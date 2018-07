Lançamentos de beleza para o público masculino

Para atender as exigências da parcela – cada vez mais crescente – do público masculino vaidoso, o Boticário reformula a linha Boticário Men. Com a novidade, a linha passa a ter 14 ítens voltados para os homens, entre gel limpeza facial, balm pós barba, sabonetes em barra e Hidratante Protetor Multiação 5 em 1 FPS 20 e outros produtos específicos.

Confira alguns lançamentos:

-Gel de Limpeza Facial (110 g) – R$ 17,90: Elimina as impurezas e remove o excesso de oleosidade sem ressecar a pele.

–Tônico Antiqueda (50 ml) – R$ 26,90: Auxilia na prevenção da queda.

-Hidratante Protetor Multiação 5 em 1 FPS 20 (48 ml) – R$ 59,90: Reúne cinco em uma única fórmula: proteção UVA/UVB – FPS 20, Ação Anti-idade, Hidratação prolongada, Antibrilho e Pós Barba.

– A linha também inclui um estojo para viagem de R$ 49. O kit inclui desodorante antitranspirante aerosol (35 g / 58 ml), espuma hidratante para barbear (47 g / 50 ml), balm após barba (40 g) e sabonete perfumado (90 g).

Fotos: divulgação / Preços: sugeridos pela marca

Onde encontrar: 0800-413011 ou www.boticario.com.br.