Lançamentos Maggi facilitam vida da dona de casa

A Nestlé, por meio da marca Maggi, acaba de colocar no mercado três novidades: caldos líquidos (nas versões galinha e carne), receitas mágicas (tempero para frango nas versões ervas finas e caipira) e o macarrão instantâneo pacote família, com gramatura de 300g. Os produtos trazem em sua essência criatividade, praticidade e muito sabor, prometendo conquistar os consumidores.

Uma das vantagens dos caldos líquidos, segundo o fabricante, é a multiplicidade de uso do produto, que além de refogar, pode ser utilizado para grelhar, temperar e assar. Outro grande diferencial é a possibilidade de dosagem de acordo com a necessidade da consumidora. Além disso, o produto, primeiro do gênero no mercado, não precisa ser diluído por causa da consistência líquida.

Já as Receitas Mágicas trazem, além do tempero, uma bolsa plástica para assar o frango. Nela, o consumidor adiciona cerca de 1 kg de frango ao tempero, mistura e leva ao forno.

Outra grande aposta da Maggi está no segmento de lámen (macarrão instantâneo). O produto, no pacote família, proporciona maior rendimento e muita praticidade, já que fica pronto para ser consumido em apenas 3 minutos. Versátil, permite que o consumidor opte pelo seu molho de preferência, uma vez que o lançamento não vem com sachê de tempero.