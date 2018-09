Lavagem de ozônio no jeanswear

A Malwee estreia no segmento denim explorando as várias possibilidades que o tecido proporciona e optou pela utilização do ozônio nos processos de lavagem de algumas peças de sua nova coleção.

Segundo a empresa, o uso do ozônio reduz a utilização de produtos químicos, focando nos processos manuais e dispensando o uso da água. Além disso, os efeitos são conseguidos em um tempo menor, o que possibilita economia de energia. Outra vantagem é que, pelo fato de não desgastar muito o tecido, os resultados permanecem por mais tempo, aumentando o ciclo de vida do produto.