Lentes no melhor estilo!

Aposta dos principais estilistas internacionais, as listras estão tomando conta do universo fashion e invadiram a nova coleção de óculos de sol Marc by Marc Jacobs. Irreverente logo à primeira vista, o modelo apresenta um ar divertido e contemporâneo e pode compor diferentes looks.

As listras multicoloridas verticais são a característica mais marcante deste modelo vintage feito em acetato, disponível em diferentes composições de cores, tais como grafite/ azul, laranja/ branco, vermelho/ cinza, roxo/ rosa, verde-oliva/ branco e preto/ amarelo.

Os modelos são distribuídos pela Safilo e podem ser encontrados nas principais óticas de todo país, por R$620.

SAC Safilo 0800-7012097