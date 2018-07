Lilica, a nova pizza da Copan

Acaba ser ser revelado o vencedor da promoção “Minha mãe vai virar uma pizza”, da Pizzaria Copan, que tinha como objetivo presentear a mãe do cliente com um jantar e um espaço no cardápio com seu nome.

Foram os clientes que elegeram a “Lilica”, a receita de Jefferson Rocha, que homenageou sua mãe, Wilma Rocha, usando o apelido dela. A “Pizza Lilica” leva molho a bolonhesa, carne moída, champignon, ervilha e é coberta com mussarela. A “Pizza Lilica” ficará no cardápio durante um ano.

Pizzaria Copan – funciona de segunda a sábado das 11h às 24h e fica na Av. Ipiranga, n°200, Lj 12, dentro do Edifício Copan.