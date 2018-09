Linha Natura Una tem novidades

Para valorizar e incentivar o ritual de maquiagem, a linha Natura Una traz novidades sob medida para cada mulher. São lançamentos que já estão à venda para realçar pele e olhos.

O novo Quarteto de Sombras formado por tons de preto, azul e cinza é indispensável para criar looks diferentes para cada ocasião. As cores podem ser usadas sozinhas ou combinadas entre si. A fórmula contém vitamina E e cria uma textura fina e de toque sedoso. O estojo vem com espelho grande e pincel com duas opções de aplicação: cerdas e esponja.

Outra novidade são as Máscaras Curvadoras para Cílios. Disponíveis em duas cores, preto e marrom, curvam e definem os cílios, sem borrar nem formar grumos. A cor é intensa e de longa duração.

Para completar, Natura Una apresenta duas tonalidades da Base em Pó com FPS 15: clara/média e média/escura. Indicada para mulheres que buscam acabamento mais seco, a base mantém a hidratação natural da pele. Com tecnologia Chronos, enriquecida com ceramidas de maracujá e complexo antioxidante exclusivo da Natura, o produto uniformiza a pele do rosto e ainda protege contra os raios UV graças à presença de FPS 15.

Informações sobre estes e outros produtos Natura, além de contato com as Consultoras, podem ser obtidas com o SNAC – Serviço Natura de Atendimento ao Consumidor, telefone 0800-115566, pelo e-mail snac@natura.net ou visitando o site: www.natura.net.