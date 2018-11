L’Oréal leva Alinne Moraes ao tapete vermelho de Cannes

A convite de L’Oréal Paris, a atriz Alinne Moraes vai desfilar pelo tapete vermelho do Festival de Cannes hoje, dia 17, para assistir ao filme The Beaver, dirigido e estrelado por Jodie Foster. Para cuidar do visual da atriz, a marca escalou um time de profissionais, integrado pelo make-up artist Delphine Erhardt e pelos cabeleireiros David Delicourt e Stéphane Lancien – que esteve no Brasil recentemente para produzir o cabelo de Alinne na última campanha da linha Casting Creme Gloss.

Antes de passar pelo tapete vermelho, a atriz ainda posará para as lentes do fotógrafo Kenneth Willardt. As fotos serão publicadas no jornal diário Inside Cannes, produzido e distribuído por L’Oréal Paris no balneário francês durante os 10 dias do festival de cinema.