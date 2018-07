Lycra divulga concurso para novos designers

A LYCRA® lança o Concurso LYCRA® Future Designers 2011, que nesta edição revelará novos nomes para os segmentos de jeanswear, swimwear e underwear. Os interessados em qualquer lugar do Brasil devem acessar até o dia 29 de maio, o site oficial www.lycrafuturedesigners.com, preencher a ficha de inscrição, desenvolver um croqui para um dos três segmentos e torcer. A apresentadora da GNT, Chris Nicklas é a porta-voz e mestre-de-cerimônias deste ano.

“O concurso, que é uma excelente ferramenta para apresentarmos aos novos talentos da moda brasileira a nossa indústria têxtil, triplicou de tamanho este ano, reunindo três segmentos. É também uma oportunidade para que as marcas tenham acesso a um celeiro de futuros criadores”, declara Andrea Martins, gerente de marketing da INVISTA Apparel na América do Sul.

Somando as primeiras edições, 2009 com foco em moda praia e 2010 em jeanswear, foram mais de 2 mil inscrições e novos talentos revelados. “Não foram apenas os primeiros colocados que venceram, muitos estudantes que participaram da semifinal conseguiram colocações no mercado têxtil, devido ao grande potencial que apresentaram na criação dos looks” acrescenta Andrea.

O concurso é composto por três fases – inscrição, semifinal e final – e premiará os três vencedores, um em cada categoria, no dia 25 de outubro, no Clube Nacional, em São Paulo (SP), com uma viagem a Paris, na França, para visitar a Prémiere Vision, feira que é referência na moda mundial. Os semifinalistas e finalistas terão a oportunidade de apresentar suas criações a renomados profissionais e formadores de opinião da moda nacional, fazendo sua escolha pelo segmento de preferência e deixando a sua marca em cada look desenvolvido.