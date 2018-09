Mais dicas para o Dia da Criança – Diversão

– Blocos coloridos no Shopping SP Market

A garotada que visitar o Shopping SP Market entre os dias 02 e 17 de outubro poderá participar, gratuitamente, da ação Monte e Brinque. Um dos corredores do shopping será transformado em uma brinquedoteca, com dois ambientes decorados com blocos coloridos gigantes.

Quatro monitores ão acompanhar a brincadeira. Para crianças entre um e dez anos.

Serviço: Dia das Crianças – Monte e Brinque

Data: 2 a 17 de outubro de 2010

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping SP Market (próximo ao Banco do Brasil)

Endereço: Av. das Nações Unidas, 22.540 – SP/SP

Telefone: (11) 5682-3666

www.shoppingspmarket.com.br

_________________________________–___________________________________________

Palhaços, peças de teatro e recreação no Shopping Campo Limpo

De 9 a 12 de outubro, os personagens do Mágico de Oz, os palhaços Zico&Zen e um engraçado trio de ratinhos, estarão no Shopping Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, para comemorar o Dia das Crianças. A programação especial inclui ainda diversão com monitores e maquiagem artística.

Nos dias 09 e 10, a dupla de palhaços com visual moderno e futurista, Zico&Zen apresentam um show com situações engraças e brincadeiras que interagem com o público. No dia 11, o grupo Os Ratos interpretam a peça de teatro com a história de Bernardo, um ratinho que vive na fazenda até que seu primo Rico o convida para passar as férias na cidade, com direito a muitas aventuras.

No dia 12, as crianças poderão assistir ao espetáculo Mágico de Oz, clássico infantil que conta a história de Dorothy, uma garotinha transportada por mágica à Terra de Oz, que tenta voltar pra casa e escapar da bruxa malvada, encontrando com estranhas criaturas no caminho.

As apresentações acontecem na Praça de Eventos duas vezes ao dia, 14h e às 18h, já os recreadores estarão presentes das 14h às 18h. O evento é gratuito.

SERVIÇO

Local: Praça de Eventos do Shopping Campo Limpo – Estrada do Campo Limpo, 459

Período: 09/10 a 12/10

Horários:

Apresentações às 14h e 18h

Recreação: das 14h às 18h

Classificações:

Apresentações: até 12 anos

Recreação: até 10 anos

Tempo total da atividade:

Apresentações: 40 minutos

Valor: grátis

Estacionamento: R$ 4,00 (6 horas)

Informações: 4003-7320

—————-

Shopping Taboão: piscina de bolinhas, escalada e labirinto divertido

Em parceria com o Mc Donald’s, o Shopping Taboão vai realizar, de 08 a 17 de outubro, a Estação Mundo Feliz. O espaço é repleto de brinquedos infláveis, como piscina de bolinhas, parede de escalada, escorregador e labirinto divertido, onde a garotada pode se divertir e extravasar a energia.

A Estação Mundo Feliz no Shopping Taboão também conta com outras atrações especiais, dentre elas as oficinas de Pintura de Rosto e Escultura de Balões. Além disso, as crianças terão a chance de brincar o personagem Ronald Mc Donald, que faz show para toda a família nos dias 9, 10, 16 e 17 (sábados e domingos), das 14h e 16h. Todas as atividades do evento são gratuitas.

Water Walker

Moda entre os jovens dos Estados Unidos, esta é outra atividade ideal para levar a garotada com idade acima de 6 anos. A brincadeira reúne lazer, esporte e diversão. Protegidos por uma bola plástica de 2 metros, é possível andar sobre as águas da piscina com mais de 10 metros de diâmetro. Todos os procedimentos são supervisionados por monitores treinados e a higienização das bolas é feita a cada novo participante, garantindo total segurança aos visitantes.

O Water Walker fica no Shopping Taboão até o dia 17 de outubro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos variam entre R$10 (3 minutos) e R$15 (5 minutos), de acordo com o tempo de navegação.

Serviço Shopping Taboão

End: Rod. Regis Bittencourt, Km 271,5

Informações: (11) 2699-4000 – Site: www.shoppingtaboao.com.br

Estacionamento: Carro – até 4 horas – R$ 4 / Moto – até 4 horas – R$ 2,50