Mais dicas para o Dia da Criança – Cultura

CINEMA

Na última sexta-feira, a produção nacional Eu e Meu Guarda-Chuva estreou nos cinema. O longa conta a história de três amigos que embarcam numa aventura no último dia de férias. Eugênio, Frida e Cebola resolvem conhecer a escola onde vão estudar e acabam encontrando o fantasma do Barão Von Staffen. Fundador do colégio, ele é famoso por ser rígido e por fazer perguntas difíceis para os alunos. Frida é capturada pelo Barão e levada para uma sala onde as crianças são obrigadas a estudar sem parar. Eugênio e Cebola partem para salvá-la e, no caminho, descobrem lugares e personagens inusitados.

No Shopping Iguatemi – Cinemark – Sala 3, às 15h, 17h20, 12h20 (exceto quarta, quinta e sexta); e em mais 27 salas de cinema da cidade.





MUSEU DO FUTEBOL

O que: Dia das Crianças no Museu do Futebol

Dia: 12 de outubro

Hora: 10h

Local: Museu do Futebol

Endereço: Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller, s/n) – São Paulo -SP

Mais informações: www.museudofutebol.org.br

OSESP

O que: Concerto Matinal

Dia: 10/10

Hora : 11h00

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 – São Paulo -SP

Ingresso: gratuita – ingressos retirados na Bilheteria da Sala São Paulo a partir de 04/10

Mais informações: 3367-9500