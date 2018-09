Mais dicas para o Dia da Criança – Gastronomia

Confira outras dicas de restaurantes com programação especial para a data:

1) NAKOMBI – O restaurante estará especialmente decorado, neste domingo (10) e na terça (12), com o tema Circo e parte da renda arrecadada com a venda do menu infantil será revertida para a ONG Casa do Zezinho.

O menu infantil, assinado pela chef Lucien Taira, traz harumaki de frango com três unidades (entrada) e mini yakissoba (prato principal). O destaque do cardápio fica por conta da sobremesa “mini circense” (cortesia): sorvete de chiclete com farofa de pipoca. Além do menu especial, o restaurante oferece outras opções de almoço para as crianças.

SERVIÇO

Rua Pequetita, 170, Vila Olímpia, fone 3845-9911. Site: www.nakombi.com.br

Funcionamento: Segunda e terça-feira (12h às 15h e 19h à 0h); quarta e quinta-feira (12 às 15h e 19 à 1h) sexta-feira (12 às 15h e 19 às 2h) e sábado (12h às 2h); domingos e feriados: das 12h à 0h.

Menu Dia da Crianças – R$ 30 por criança + 10% de serviço.

Equipe de recreação: Domingo (10) e terça (12), das 13h/19h. Para crianças a partir de 3 anos

2) SANTA PIZZA – A pizzaria da Vila Madalena investe num especial para comemorar com as crianças no dia 12: o kit criança, que normalmente custa R$ 20, será oferecido sem custo para os pequenos que quiserem brincar de fazer sua própria pizza. O kit é levado à mesa e inclui um avental, um chapéu de chef e um disco de pizza, com três opções de recheio para a criança brincar com a massa, prepará-la e vê-la assando.

São vários recheios que podem ser combinados de acordo com a vontade da criança, como presunto, queijo e azeitona ou tomate seco, mussarela e rúcula.

SERVIÇO

Rua Harmonia, 117, Vila Madalena, fone 3816-7848. Site: www.santapizza.com.br

Funcionamento: De domingo a quarta-feira, das 19h à 0h; de quinta a sábado, das 19h à 1h

3) LA PASTA GIALLA – A rede de restaurantes La Pasta Gialla, que funcionará todos os dias neste feriadão, possui um cardápio fixo e especial para o pequenos, o Per Bambini, criado pelo chef Sergio Arno. Entre os pratos prediletos, estão o gnocchi de batata, uma porção de penne ou ainda o tradicional espaguete, servidos com o autêntico molho ao sugo, branco ou passado na manteiga (R$ 16,20).

As opções com carne incluem o escalopinho de filé mignon ou o filezinho de frango, que podem vir com dois acompanhamentos, como batatas coradas bem crocantes, purê de batatas, arroz ou a famosa batata frita. (R$ 18,40).

E, para a sobremesa, a recomendação da casa é o semifredo de chocolate preto e branco (R$ 17) que agradará também aos pais.

SERVIÇO

Unidade Itaim-Bibi: Rua Pedroso Alvarenga, 528, Itaim Bibi, fone [11]3079-3557 (mais sete endereços, que podem ser conferidos no site www.lapastagialla.com.br )

Funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 24h; domingo, das 12h às 18h; feriados, das 12h às 23h