Mais Halloween. Agora, na Bel Macarons

A Bel Macarons lançou para o Halloween um macaron em edição limitada com sabor de laranja. A base é de chocolate branco belga Callebaut, decorado com o Jack O’Lantern. Além do sabor exclusivo, outra novidade é que o tradicional doce francês ganha carinha de abóbora.

Produzidos com ingredientes importados, os macarons da Bel Macarons seguem com rigor a legítima receita francesa e são elaborados com chocolate 100% belga e farinha de amêndoa 100%, ou seja, sem alterações.

É possível encomendar os macarons exclusivos em três tamanhos: pequeno, médio e grande. O pequeno, por exemplo, custa R$ 4. A Bel Macarons aceita encomendas para todo o Brasil.

SERVIÇO – Bel Macarons. Fone: 3895-1219. E-mail: contato@belmacarons.com.br. Site: www.belmacarons.com.br