A Johnson & Johnson acaba de lançar o SEMPRE LIVRE® Tri Protect™. A novidade traz três canais azuis profundos e superabsorventes, que fazem com que o fluxo menstrual seja absorvido de forma mais rápida e seja melhor distribuído ao longo do produto. Além disso, os canais evitam o contato direto do fluxo com a pele, reduzindo a sensação de umidade.

Preço médio: R$ 2,50

SAC: 0800-703-6363