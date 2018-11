Make: Natura Una lança tons de inverno

Neste inverno, os olhares são profundos e destacados, com tons de lilás e azuis; nos lábios, as cores trazem a sedução, e percorrem o coral, o rosa e o vermelho; no rosto, o efeito é natural com um toque iluminado.

A Natura buscou inspiração nas tendências de moda, comportamento e expressões no mundo e acrescentou seu toque brasileiro à nova coleção de maquiagem UNA outono/inverno 2011. Com cores contrastantes, vivas ou sóbrias, intensas e iluminadas, os produtos apresentam texturas diferenciadas para cada expressão de beleza em uma paleta variada que combina com os diversos tons de pele da mulher brasileira.

As novas texturas e formas de aplicação, como a sombra em creme e o delineador em pó, trazem alta performance e tecnologia de última geração.

A coleção de inverno chega com produtos para a pele com oito cores de base líquida e três trios de blush; para os olhos, com três quartetos de sombras, três delineadores em pó e quatro sombras em creme; além de cinco cores de batons pérola para realçar os lábios.

