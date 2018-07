Manobra fashion

Filipe Fasolin

Foi-se o tempo em que o estilo skatista era coisa underground e de rua. Agora, a disputa é para quem consegue o tênis mais original e mais confortável. Alex Carolino, embaixador do skate brasileiro customizou o mais novo modelo da DC Shoes: o Fitz Mid.

Do passeio no parque às baladas, a versatilidade é um dos pontos altos para os fãs da peça. As cores são inspiradas no Brasil: os tons de bege e marrom, no café e o verde, na bandeira. A tecnologia fica na palmilha de performance, que garante suporte e conforto, e no cabedal, de super suede, que reforça as regiões exigidas pelas manobras e aumenta a aderência.

Alex ainda customizou uma camiseta e um boné. A partir do mês de setembro, as peças podem ser encontradas juntas ou vendidas separadamente.

