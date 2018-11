—

A linha Special Items do stilista Marc Jacobs, chega com exclusividade ao Brasil na loja Marc Jacobs dos Jardins. Acoleção de 16 peçastraz acessórios e roupas com valores que variam entre R$ 49 e R$249. Destaque para as pulseiras modernas e coloridas. As peças da foto abaixo, por exemplo, custam R$95, cada.

Haddock Lobo,1594,

Special Items ,do Rua %

3897-2600

3897-2600

3897-2600