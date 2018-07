Marcas de luxo em um único lugar

Único salão especializado em marcas de luxo do País, o Salãocasamoda traz de 16 a 21 de maio o preview das coleções primavera/verão 2012 das principais marcas nacionais e também internacionais. Pioneiro no setor, o Salãocasamoda apresenta as tendências do mercado para a próxima estação num espaço de 2000 m² no Hotel Design Unique, em São Paulo.

O Salão conta com a experiência de quase 10 anos de gestão de negócios do Casamoda showroom, que sob a liderança dos empresários Duda Ferreira e Alexandre Cerqueira lançou no mercado nacional marcas hoje consagradas como Neon, Juliana Jabour, Marcelo Quadros, Carlos Tufvesson, entre outros. A expectativa dos organizadores é que o evento receba cerca de 500 visitantes a cada dia entre compradores, designers, empresários da moda e formadores de opinião.

O principal objetivo é oferecer aos lojistas multimarcas do mercado de luxo de todo o País o acesso em primeira mão às marcas participantes, como Alcaçuz, Alessa, Glória Coelho, Reinaldo Lourenço, Pelú, Martha Medeiros, UMA, Lilly Sarti e agora também Pedro Lourenço e a marca internacional Kate Spade.

Este ano, a primeira edição aconteceu do dia 27 de janeiro a 1º de fevereiro, apresentando as coleções de inverno das 40 marcas participantes com duas novidades internacionais: a Issa London e a marca de acessórios inglesa Butler & Wilson. O Salão teve nesta mesma edição 475 compradores durante a semana, totalizando 1500 visitantes durante todo o evento, entre estilistas, profissionais de moda e compradores. A meta de vendas foi atingida, fechando em 60 milhões.

Serviço:

Salaocasamoda

De 16 a 20 de maio

Das 10 às 20h e 21 de maio – das 10 às 16h.

Hotel Design Unique – Rua Brigadeiro Luis Antônio, 4700

www.salaocasamoda.com.br

Fotos: Divulgação