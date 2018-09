Mimos para elas na Levi's

Amanhã as lojas Levi’s dos Estados Unidos, Canadá, México e Brasil estarão com os olhos voltados para as mulheres. Durante todo o dia, as lojas da marca darão atendimento especial às consumidoras e terão uma programação dedicada à elas.

No Brasil, as lojas Levi’s estarão com ambientação bem feminina e irão receber suas clientes com prosecco, chocolates e música comandada por um DJ convidado. Munidos de suas fitas medidoras – desenvolvidas pela Levi’s – os vendedores estarão empenhados em auxiliar as mulheres a descobrirem seu tipo de curva, ou melhor, seu Curve ID.

Não é preciso convite para participar do evento. As portas das lojas Levi’s estarão abertas ao público, mas somente as mulheres terão vantagens nesse dia. A consumidora que comprar um produto da linha Curve ID ganhará um toy watch de presente.

www.levi.com.br