Minibolos da Wondercakes no clima do Halloween

A Wondercakes, tradicional loja de cupcakes da cidade, entrou no clima do Halloween, comemorado no próximo dia 31. A partir desta quinta-feira, 28, até domingo, 31, a chef Marcella Lage decidiu enfeitar – ou melhor, confeitar – seus famosos minibolos com motivos relacionados ao Dia das Bruxas.

Abóboras, aranhas em suas teias, morcegos e vassourinhas de bruxa ornam os bolinhos dos mais variados sabores, como o de brigadeiro com pistache (massa e recheio cremoso de chocolate com cobertura de brigadeiro e flocos de pistache – R$ 6,40) e o de cenoura (massa de cenoura e especiarias com recheio cremoso, cobertura e raspas de chocolate – R$ 6,40).

Serviço – Wondercakes Jardins: Rua Augusta, 2542, loja 1, fone 3063-1209. Shopping Market Place: Avenida Dr. Chucri, 902, piso térreo, fone 5181-4346. Site: www.wondercakes.com.br