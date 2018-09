Minicurso gratuito de inglês

Marcela Rodrigues Silva

A rede de ensino de idiomas CNA acaba de lançar as Snack Aulas Kids’ Play Time e Teen Fun. Os minicursos são gratuitos e compostos por quatro aulas de 60 minutos cada. Ao final do curso, os alunos recebem um certificado de conclusão.

Direcionadas para as crianças de 9 e 10 anos, as aulas têm atividades divertidas e ensinam inglês através de jogos, brincadeiras e interação entre os alunos. Já nas Snack Aulas Teen Fun, os adolescentes de 11 e 12 anos aprendem a língua inglesa de forma muito natural e com muita conversação.

Para fazer as Snack Aulas, basta ir até uma escola CNA e fazer a matrícula. As inscrições já estão abertas e a lista de endereços está disponível no site www.cna.com.br.