Moda com João Braga

Especialista em História da Moda, o professor João Braga ministra o seminário “A Moda pelos Franceses, Ingleses e Italianos”, na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Voltado para profissionais da moda, estudantes e interessados em aprofundar seus conhecimentos na área, as palestras serão realizadas no período da tarde, sempre às quartas-feiras, nos dias 10,17 e 24 de novembro.

O objetivo do seminário é discutir as marcas e os estilos de três diferentes referências clássicas no mundo da moda: a França, a Inglaterra e a Itália. “Vamos contextualizar criticamente, investigar desdobramentos históricos e posicionar essas influências na atualidade”, acrescenta João Braga, que é professor de cursos da graduação, pós-graduação e MBA da FAAP.

Cada aula vai abordar exclusivamente a moda de um país. No primeiro encontro (10/11), o tema será a França; no segundo (17/11), os ingleses serão o foco; e os italianos, por sua vez, serão abordados na terceira aula (24/11).

Para participar é necessário fazer a inscrição. O valor do seminário é de R$ 330,00 e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3662-7034/7312.

Seminário “A Moda pelos Franceses, Ingleses e Italianos”, com João Braga

Datas: 10,17 e 24/11 (quartas-feiras)

Horário: 14h30 às 17h30

Local: FAAP

Endereço: Rua Alagoas, 903 – Higienópolis

Telefone: (11) 3662-7034

Site: http://www.faap.br/nucleocultura/seminario_gestaoluxo/index.htm

Investimento: R$ 330,00 – Duas parcelas de R$ 165,00